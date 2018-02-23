ترامب: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أكثر الصراعات تعقيدا في العالم

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو القضية الأكثر تعقيدا في العالم.

وفي مؤتمر صحفي في واشنطن قال ترامب: "في حالة إسرائيل والفلسطينيين علينا أن نعقد أكثر الصفقات إشكالا".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يزال يرى قراره نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس قرارا صائبا، رغم الانتقادات التي واجهها من قبل كثير من البلدان. كما أعرب ترامب عن أمله أن ينجح مستشاره جارد كوشنير في إنجاز تقدم في البحث عن سبل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال إن كوشنير "يقع في قلب (المحادثات) ويعد خبيرا لا نظير له في عقد صفقات، وإذا نجح سيكون ذلك إنجازا هائلا وأمرا بالغ الأهمية بالنسبة لبلادنا".

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أكدت، يوم الخميس، أن كوشنير والمبعوث الخاص للإدارة الأمريكية في المحادثات الدولية جيسون غرينبلات قريبان من إتمام العمل على إعداد خطة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: وكالات

قدري يوسف