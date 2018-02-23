الجيش التركي يصدر بيانا بشأن قصف قافلة إغاثة في عفرين

نفت رئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، أن القوات التركية قصفت قافلة مدنية ضمن الرتل العسكري التابع للقوات الكردية أمس الخميس أثناء توجهه إلى عفرين.

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وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان اليوم أن الجيش استهدف الرتل العسكري التابع للقوات الكردية أمس في طريقه إلى عفرين بعد إبعاد قافلة مدنية كانت بقربه.

وقال البيان إن القوات التركية قصفت الرتل جنوب شرقي عفرين قبل وصوله للمدينة بمسافة 15 كم.

وأضاف البيان أن "القوات المسلحة التركية استهدفت فقط الرتل الذي كان يحمل أسلحة ومعدات عسكرية، ولم تستهدف القافلة التابعة للمدنيين"، مؤكدا أنه تم استهداف الرتل التابع لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية/حزب العمال الكردستاني (PYD/PKK) وتنظيم"داعش" خلال العملية، مع "مراعاة جميع أنواع الاهتمام والحساسية كي لا يتعرض المدنيون لأي ضرر".

وبحسب وكالة "الأناضول" كانت قافلة المدنيين قد انطلقت من منطقة "باسوطة" جنوبي عفرين، فيما كان الرتل العسكري ينقل أسلحة إلى المدينة.

وسبق أن أعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس الخميس، عن قصف رتل عسكري مكون من 30-40 سيارة محملة بأسلحة وذخائر وإرهابيين ينتمون إلى PYD/PKK و"داعش" في عفرين.

ونشرت الأركان التركية فيديو يظهر لحظة قصف الرتل.

وكانت وكالة "نوفوستي" قد نقلت عن مصادر كردية أن القصف استهدف سيارات تقل مساعدات إنسانية ومدنيين باتجاه عفرين، كانوا يعتزمون المشاركة في العمليات القتالية هناك. وأكد المصدر مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا