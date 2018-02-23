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الحوثيون يعلنون استهداف مبنى قيادة القوات الإماراتية في مدينة مأرب بصواريخ باليستية

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مبنى قيادة القوات الإماراتية في مدينة مأرب بصواريخ باليستية
RT
صورة من الأرشيف
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أعلنت القوة الصاروخية واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، الجمعة، القيام بعملية هجومية مشتركة على أهداف عسكرية في محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن العملية المشتركة استهدفت مبنى القيادة الإماراتية في مدينة مأرب.

وأضاف المصدر أن العملية الهجومية استهدفت أيضا قوات التحالف في مأرب بالصواريخ الباليستية.

وأشارت قناة "المسيرة" إلى أن العملية الهجومية استهدفت الدفاعات الجوية للقوى الغازية "باك 3" في محافظة مأرب.

كما قالت القناة إن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة بقذائف المدفعية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي

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