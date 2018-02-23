الحوثيون يعلنون استهداف مبنى قيادة القوات الإماراتية في مدينة مأرب بصواريخ باليستية

أعلنت القوة الصاروخية واللجان الشعبية التابعة للحوثيين، الجمعة، القيام بعملية هجومية مشتركة على أهداف عسكرية في محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن العملية المشتركة استهدفت مبنى القيادة الإماراتية في مدينة مأرب.

وأضاف المصدر أن العملية الهجومية استهدفت أيضا قوات التحالف في مأرب بالصواريخ الباليستية.

🚀 القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير تعلن القيام بعملية هجومية مشتركة في محافظة #مأرب



🚀العملية المشتركة استهدفت مبنى القيادة الإماراتية الغازية في مأرب#الٳعلام_الحربي#اليمن — الإعلام الحربي-اليمن (@MediaMilitaryYE) 23 февраля 2018 г.

وأشارت قناة "المسيرة" إلى أن العملية الهجومية استهدفت الدفاعات الجوية للقوى الغازية "باك 3" في محافظة مأرب.

كما قالت القناة إن القوة الصاروخية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة بقذائف المدفعية.

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي