المسلحون يستهدفون أحياء دمشق مجددا بالقذائف

جددت المجموعات المسلحة استهداف الأحياء السكنية في مدينة دمشق بقذائف صاروخية وقذائف الهاون، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة العشرات ووقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، أن"المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية أطلقت اليوم قذائف هاون وصاروخية على أحياء ركن الدين "والمزة 86 "وبرزة والجورة والقابون ما تسبب باستشهاد مدني وإصابة 15 آخرين في منطقة صلاح الدين بركن الدين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات في بقية الأحياء"، مشيرة إلى أن حصيلة القتلى وعدد الإصابات مرجحان للارتفاع.

و لقي 3 مدنيين مصرعهم وأصيب 28 آخرون أمس في اعتداءات المجموعات المسلحة بعدة قذائف على الأحياء السكنية في مدينة دمشق وريفها.

المصدر: سانا

نتاليا عبدالله