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RUPTLY
دي ميستورا: يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار
تاريخ النشر:
23.02.2018
|
10:15 GMT
|
أخبار العالم العربي
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الامم المتحدة
الغوطة الشرقية
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