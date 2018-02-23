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دي ميستورا: يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار

أخبار العالم العربي

دي ميستورا: يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية مباشرة بعد إعلان وقف إطلاق النار
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يتبع ..

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