إعادة انتخاب الجعفري مقررا لـ"اللجنة 24" الأممية

أعادت اللجنة الخاصة المعنية بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والمعروفة باسم (لجنة الـ 24) انتخاب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري مقررا لها.

وتم انتخاب الجعفري خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "مقررا لها بالتزكية".

وأعرب الجعفري عن شكره لأعضاء اللجنة على إعادة انتخاب سوريا لهذا الموقع المهم، مؤكدا الاستمرار ببذل كل الجهود لتنفيذ وصايا اللجنة بما يؤدي إلى "استكمال مسيرة إنهاء الاستعمار".

كما انتخبت اللجنة بالتزكية أيضا مندوب انتيغوا باربودا، رئيسا لها والمندوبين الدائمين لكل من كوبا وإندونيسيا وسيراليون نوابا للرئيس.

المصدر: سانا

نتاليا عبدالله