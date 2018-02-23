الخبراء الغربيون يتفكرون بأهداف موسكو من إرسال مقاتلة "سو 57" المتطورة إلى سوريا

علّق خبراء غربيون على معلومات حول وصول مقاتلتين روسيتين من الجيل الخامس"سو-57" إلى قاعدة حميميم العسكرية، معتبرين أن موسكو تستطيع بذلك اختبار هذه المقاتلات في ظروف قتالية حقيقية.

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وقال خبير الطيران بالمؤسسة الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية، جوستين برونك، في مقابلة مع "بزنس إنسايدر"، إن الهدف الرئيسي لهذه التقنيات الروسية المتقدمة، هو اختبار "رادارات مبتكرة إلى حد ما". ويعتقد أن الجيش الروسي يخطط لمعرفة ما إذا كانت مقاتلة "سو-57" يمكن أن تبقى متخفية دون أن تتمكن مقاتلات F-22 الأمريكية من ملاحظتها، لأن المهمة الأساسية لهذه المقاتلات الأمريكية الحديثة تتمثل في مكافحة طائرات العدو.

ووافقه هذا الرأي، الجنرال في القوات الجوية الأمريكية، فيرا لين جيمسون، الذي قال "إن السماء فوق العراق وسوريا مكان عظيم لفهم كيف نعمل، خصومنا يراقبوننا ويتعلمون منا".

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وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد برونك، أن إرسال هاتين المقاتلتين قد يكون في إطار حملة لتعزيز مبيعات المجمع العسكري الصناعي الروسي في الأسواق الخارجية. وقال الخبير إنه بعد اختبارها في سوريا، يمكن وضع سو-57 "كمقاتلة تمّ اختبارها في معركة حقيقية"، مما سيزيد من سعرها.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس