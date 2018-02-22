الأسد ينهي خدمات محافظي القنيطرة ودير الزور

أنهى الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، خدمات محافظي دير الزور محمد سمرة والقنيطرة أحمد شيخ عبد القادر بموجب مرسوم جمهوري.

وقرر الأسد تعيين عبد المجيد الكواكبي محافظا لدير الزور وهو من مواليد العام 1975 حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة حلب عام 1999 وعلى ماجستير إدارة أعمال من جامعة دمشق عام 2012، وهو عضو سابق في مجلس الشعب.

كما أصدر الرئيس السوري مرسوما بتعيين همام صادق دبيات محافظا للقنيطرة.

وصادق دبيات من مواليد سلمية عام 1962 في ريف حماة حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة حلب عام 1986 عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة بين عامي 2007 و2017 وعضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي من 2017.

المصدر: سانا

ياسين بوتيتي