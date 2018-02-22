بوغدانوف يبحث مع السفير السعودي في موسكو سوريا واليمن والخليج

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع السفير السعودي لدى روسيا، رائد بن خالد قرملي، اليوم، الأوضاع في الشرق الأوسط، وخاصة في سوريا واليمن والخليج.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان صدر عقب اللقاء أن بوغدانوف وقرملي تبادلا الآراء حول الجوانب الملحة المتعلقة لمواصلة تعزيز التفاعل بين روسيا والسعودية في مختلف المجالات.

كما بحث الطرفان بعض المسائل الأساسية للجدول الشرق أوسطي، وبالأخص، الأوضاع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية

إينا أسالخانوفا