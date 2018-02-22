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مصر.. مقتل 10 أشخاص بانهيار مبنى في القاهرة

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مصر.. مقتل 10 أشخاص بانهيار مبنى في القاهرة
AFP / KHALED DESOUKI
أحد شوارع مصر - أرشيف -
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قالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن فرق الإغاثة تمكنت من انتشال جثث 10 أشخاص قتلوا في انهيار مبنى مؤلف من 5 طوابق بمنطقة عشوائية في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس.

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وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة أن فرق الإنقاذ تكثف جهودها لإنقاذ باقي سكان العقار الواقع في منطقة منشأة ناصر.

ولم تشر الوكالة إلى عدد المصابين، لكنها ذكرت أن هيئة الإسعاف دفعت بالمزيد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم يعرف على الفور سبب انهيار العقار.

وحوادث انهيار العقارات والمباني السكنية متكررة في مصر، حيث توجد مبان كثيرة آيلة للسقوط وسط تراخ في تطبيق معايير البناء.

المصدر: رويترز

ياسين بوتيتي

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