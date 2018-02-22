الجيش السوري يرد على قصف الجيش التركي لقافلة إغاثة في عفرين

أفادت مراسلة RT، اليوم الخميس، بوجود أنباء عن وقوع إصابات بقصف تركي استهدف قافلة إغاثة قادمة إلى عفرين عند معبر الزيارة بريف حلب الشمالي.

وأضافت مراسلتنا أن مدفعية الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق صواريخ غراد التي استهدفت قافلة عفرين الإغاثية.

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وأفادت بأن الصواريخ استهدفت معبر الزيارة شمال مدينة نبل بريف حلب الشمالي.

كما قالت مراسلة RT إن أنباء تحدثت عن سقوط قتلى في قصف نفذه الطيران التركي استهدف وفدا مدنيا قادما من الجزيرة السورية وكوباني باتجاه عفرين.

وتهدف عملية "غصن الزيتون" التي بدأها الجيش التركي وفصائل سورية معارضة موالية للأتراك في 20 من الشهر الماضي، إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما "إرهابيا" بسبب علاقتها مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. فيما تنظر الولايات المتحدة إلى "الوحدات" كأبرز مكونات حملتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وقُتل أكثر من 200 مقاتل موال لأنقرة و209 من وحدات حماية الشعب منذ بدء العملية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد سقوط 112 قتيلا مدنيا، وهو ما تنفيه أنقرة.

ومن جهته أعلن الجيش التركي مقتل 32 جنديا تركيا.

المصدر: RT + وكالات

ياسين بوتيتي