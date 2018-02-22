تركيا.. حزب موال للأكراد يدعو أنقرة لوقف عملية عفرين

دعا حزب الشعوب الديمقراطي (الموالي للأكراد) في تركيا، أنقرة إلى وقف العملية التي تشنها ضد الفصائل الكردية بمنطقة عفرين في سوريا، نافيا تقارير رسمية عن عدم سقوط مدنيين هناك.

وقالت بيرفين بولدان التي انتُخبت رئيسة لحزب الشعوب الديموقراطي في 11 فبراير/شباط، أن "تركيا ليس لديها ما تربحه من عملية عفرين".

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ونفت بولدان صحة تأكيدات الحكومة التركية حول عدم سقوط ضحايا مدنيين خلال العملية، مضيفة: "العديد من المدنيين قتلوا في عفرين بينهم نساء وأطفال. تنشر الحكومة معلومات مضللة عبر التأكيد أنه لم يسقط قتلى مدنيون إنما إرهابيون فقط. هذه كذبة".

وتابعت "في تركيا، نرى أيضا العديد من النعوش التي تضم جنودا أتراكا قتلوا. لهذه الأسباب، عملية عفرين يجب أن تتوقف".

وفي وقت سابق من الخميس، أكد المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ مجددا أن "أي مدني لم يصب" في عفرين.

وقال الرئيس المشارك الآخر للحزب، سيزاي تيميللي: "العالم يعرف أن وحدات حماية الشعب الكردية هي جزء من قوات سوريا الديمقراطية التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية. نعتقد أن قوات سوريا الديمقراطية يجب أن تكون جزءا من أي تسوية في سوريا".

وتهدف عملية "غصن الزيتون" التي بدأها الجيش التركي وفصائل سورية معارضة موالية للأتراك في 20 من الشهر الماضي إلى طرد وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة عفرين.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب تنظيما "إرهابيا" بسبب علاقتها مع حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. فيما تنظر الولايات المتحدة إلى "الوحدات" كأبرز مكونات حملتها ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

وقُتل أكثر من 200 مقاتل موال لأنقرة و209 من وحدات حماية الشعب منذ بدء العملية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد سقوط 112 قتيلا مدنيا، وهو ما تنفيه أنقرة. وأعلن الجيش التركي من جهته مقتل 32 جنديا تركيا.

المصدر: أ ف ب

قدري يوسف