العبادي: القوات جاءت إلى البصرة لخدمة الأهالي!

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الخميس، أن القوات التي وجهتها الحكومة الاتحادية إلى محافظة البصرة هدفها خدمة الأهالي وتطبيق القانون.

ونقل التلفزيون الرسمي عن العبادي قوله، إن "العملية الأمنية التي جاءت لمحافظة البصرة هدفها خدمة المواطنين، وهناك حملة كبيرة تحاول تشويه الصورة الأمنية بالمحافظة من خلال الترويج الإعلامي السيء"، مبينا أن "الجهد الاستخباراتي في عملية البصرة أمر ضروري ويجب على الجميع تطبيق القانون".

وكان العبادي وصل البصرة في وقت سابق من اليوم، في زيارة غير معلنة، وعقد اجتماعا مع قيادة العمليات ومجلس المحافظة، مشددا لدى اجتماعه بالقيادات الأمنية المحلية، على حصر السلاح بيد الدولة.

فيما أفاد مصدر أمني في عمليات البصرة، الخميس، بإلقاء القبض على أكثر من عشرين مطلوبا في منطقتي القبلة وحي الحسين خلال الجولة الأولى من العمليات الأمنية التي انطلقت في المحافظة، وغالبية المتهمين من ذوي السوابق بعمليات قتل وسرقة وتجارة مخدرات وإثارة نزاعات.

وأكد المصدر لموقع المعلومة الإخباري أن "القوات الأمنية تشن حملة واسعة بحثا عن مطلوبين بقضايا مختلفة في منطقتي القبلة وحي الحسين شمال البصرة".

وأضاف أن القوات الأمنية قامت بـ"مداهمة عشرين هدفا وإلقاء القبض على المطلوبين بتهم المتاجرة بالمخدرات والقتل والسطو المسلح وإثارة النزاعات العشائرية في تلك المناطق".

وأوضح المصدر نفسه أن "العمليات مستمرة لحين شمول جميع محافظة البصرة وبسط الأمن فيها".

وكانت الحكومة العراقية وجهت، قبل فترة، قوة أمنية اتحادية لمحافظة البصرة من أجل فرض القانون والقضاء على من يحاول المساس بأمن المحافظة، بحسب بغداد.

وأعلنت قيادتا القوات البرية وعمليات البصرة ، يوم الاثنين الماضي، أن البصرة لا تحتاج إلى عملية عسكرية كبرى، مشددتين على فرض القانون في المحافظة.

المصدر: وكالات

قدري يوسف