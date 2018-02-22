مصدر: الجيش السوري سيدخل تل رفعت خلال ساعات باتفاق مع "حماية الشعب" الكردية

كشف مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش السوري سيدخل مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي خلال الساعات القادمة بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين "الوحدات" والجيش.

ونقلت "سبوتنيك" عن المصدر قوله اليوم الخميس، إنه تم "التوصل لاتفاق يقضي بتسليم وحدات الحماية الكردية مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، التي كانت تحت سيطرتها، للجيش السوري".

وبحسب المصدر فإن "الجيش السوري سيدخل تل رفعت خلال الساعات القادمة بعد مطالبات من وحدات الحماية الكردية".

المصدر: سبوتنيك

إينا أسالخانوفا