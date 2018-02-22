أنباء عن مقتل نائب زعيم "داعش" في عملية مشتركة بين بغداد والتحالف الدولي

أفاد مراسل قناة "الميادين" اللبنانية، اليوم الخميس، بمقتل أبو عبد الرحمن التميمي العتيبي الجزراوي، نائب زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وأوضح المراسل، نقلا عن مصدر في الاستخبارات العراقية، أن الجزراوي قتل جراء ضربة شنها سلاح الجو العراقي، دون أن يذكر مكان وزمان مقتله.

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كما أشار مراسل القناة إلى أن الجزراوي قتل وفق معلومات لجهاز المخابرات العراقي ومعلومات سورية.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء الإعلام العراقي عن الخبير بشؤون التنظيمات الإرهابية، هشام الهاشمي، قوله إن نائب زعيم التنظيم لقي حتفه بعملية مشتركة لجهاز المخابرات العراقي والتحالف الدولي، إثر ضربة جوية في منطقة الهجين شرق سوريا يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي".

وبيّن أن "هذه الضربة تعتبر الرابعة للمخابرات العراقية خلال أقل من ستة أشهر، حيث تأكد هلاك المدعو أبو صالح حيفا (إياد العبيدي) نائب البغدادي، بعد أبو علي الأنباري، ومن ثم هلاك أبو يحيى العراقي (إياد الجميلي) نائب البغدادي، بعد أبو صالح حيفا".

وتابع الهاشمي "والضربة الثالثة كانت إلقاء القبض على أبو زيد العراقي (إسماعيل علوان العيثاوي)، رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم داعش"، مضيفا: "وهذه الرابعة التي استهدفت أهم أركان الجناح العربي المنافس للعراقيين على خلافة وزعامة داعش".

المصدر: الميادين + موقع أخبار العراق

قدري يوسف