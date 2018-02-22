أنقرة تعلن تحييد 49 مسلحا كرديا

وصلت مجموعات جديدة من القوات الشعبية إلى منطقة عفرين لدعم الأهالي في مواجهة تنظيم "داعش" والقوات التركية المتواجدة في الأراضي السورية.

وذكرت وكالة "سانا" أن المجموعات الجديدة من القوات الشعبية وصلت عبر طريق حلب-نبل إلى منطقة عفرين وذلك بعد نحو 24 ساعة من وصول الدفعة الأولى، وانتشارها في النقاط والمراكز المحددة.

وحاول الجيش التركي منع وصول الدفعة الأولى من القوات الشعبية عبر استهدافها بالمدفعية لدى اقترابها من منطقة عفرين إضافة إلى استهداف الوفود الإعلامية التي واكبتها.

وكانت مجموعتان من القوات الشعبية قد دخلتا إلى عفرين في وقت سابق، وانتشرتا في ثلاث نقاط في محيط المدينة هي جنديرس وبلبل وراجو، ورفعتا العلم السوري في المدينة.

وأرسلت موفدتنا إلى عفرين فيديو لقافلة للقوات الشعبية السورية تتجه نحو عفرين، وذكرت أن طائرات استطلاع تركية ترافق القافلة.

جاء ذلك في وقت يواصل فيه الجيش التركي مدعوما من مسلحي "الجيش السوري الحر" عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها أنقرة في 20 من الشهر الماضي ضد الوحدات الكردية في عفرين.

وأعلنت رئاسة الأركان التركية في بيان أصدرته اليوم الخميس عن تحييد 49 "إرهابيا" الليلة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة "الإرهابيين المحيدين" في إطار العملية إلى 1829 شخصا على الأقل.

المصدر: وكالات

نادر همامي + نادر عبد الرؤوف