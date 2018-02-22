واشنطن تدعو موسكو لمراعاة التزاماتها حول مناطق خفض التصعيد في سوريا

دعا البيت الأبيض روسيا وشركاءها لتنفيذ التزاماتها في إطار مناطق خفض التصعيد في سوريا.

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وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض: "تدعو الولايات المتحدة روسيا وشركاءها إلى تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في إطار مناطق خفض التصعيد التي تم إنشاؤها في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية ووقف القيام بهجمات على المدنيين في سوريا".

وأضاف البيان أن "هجمات النظام تظهر ضرورة ملحة لتحريك عملية جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة إلى التسوية السياسية" في سوريا.

من جهتها أفادت دائرة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بأن أكثر من 340 مدنيا قتلوا وأصيب 870 آخرين في الغوطة الشرقية منذ 4 فبراير/شباط الجاري.

وكان الصليب الأحمر الدولي دعا سابقا طرفي النزاع في سوريا إلى ضمان دخول الأطباء إلى منطقة الغوطة الشرقية، معبرا عن مخاوفه من استمرار المعارك في هذه المنطقة في الأيام والأسابيع القريبة القادمة.

أما الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف فقال إن اتهامات الولايات المتحدة والأمم المتحدة تجاه روسيا بالتورط في قتل المدنيين نتيجة القصف في الغوطة الشرقية لا أساس لها ولا تؤكدها أي معلومات ملموسة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في الغوطة الشرقية مساء اليوم الخميس، وذلك بعد أن قدمت السويد والكويت في مجلس الأمن مشروع قرار، يقترح فرض هدنة لمدة 30 يوما لوقف إطلاق النار في سوريا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد وإجلاء المصابين.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا