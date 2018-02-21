العاهل الأردني يبحث مع سيناتور أمريكي الوضع في الشرق الأوسط

استعراض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وعضو لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جاك ريد والوفد المرافق الأزمات في منطقة الشرق الأوسط.

كما بحث الجانبان في الاجتماع الذي أُجري في عمان، مساعي التوصل إلى حلول سياسية للصرعات التي تعصف بالمنطقة، إضافة إلى جهود الحرب على الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبدالله الثاني أشاد خلال اللقاء بعلاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، معربا عن تقديره لمواقف الكونغرس الأمريكي، بشقيه الشيوخ والنواب، الداعمة للمملكة.

وحضر اللقاء إلى جانب العاهل الأردني، مدير مكتبه ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الأردني، كما انضم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في عمان إلى الوفد الأمريكي المرافق للسناتور ريد.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

علي الخطايبة