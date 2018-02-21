الأردن.. الحبس سنة لمدان بـ "تعكير صفو علاقات المملكة مع دولة أجنبية"

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن محكمة أمن الدولة قضت الأربعاء، بحبس مواطن لسنة واحدة أدين بجناية من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية.

وأفادت لائحة الاتهام خلال جلسة علنية، بأن المتهم كان مقيما في إحدى الدول العربية، وخلال فترة تواجده هناك تولدت لديه مشاعر الحقد والكراهية إثر خلافات حصلت معه هناك مع أحد الأشخاص ممن يحملون جنسية دولة عربية.

ووفقا لـ"بترا"، فقد قام المتهم في حزيران 2017 بالاتصال على هاتف سفارة الدولة في المملكة أكثر من مرة من هاتفه الشخصي وقام بتهديد الموظفين بأنه سيقوم بتفجير مبنى السفارة وقتل السفير الأمر الذي كان من شأنه تعكير صلات الأردن بالدولة الشقيقة.

المصدر: بترا

علي الخطايبة