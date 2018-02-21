مراسلنا: إدارة الحدود والمنافذ تعلن إغلاق معبر رفح من الجانب المصري

أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بأن السلطات المصرية، أبلغت إدارة معبر رفح على الجانب الفلسطيني، بإغلاق المعبر في كلا الاتجاهين.

ونقل المراسل عن السفارة الفلسطينية لدى القاهرة تأكيدها أن "إغلاق المعبر في رفح جاء مفاجئا"، مشيرة إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة شؤون المواطنين الفلسطينيين العالقين.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية، كانت فتحت معبر رفح اليوم، بشكل استثنائي لمدة 4 أيام على التوالي.

إقرأ المزيد

ويمثل معبر رفح النافذة الوحيدة لسكان قطاع غزة إلى الخارج في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه برا وبحرا وجوا منذ يونيو 2006، إثر خطف جندي إسرائيلي، ثم شددته في يونيو 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

المصدر: وكالات

إياد قاسم