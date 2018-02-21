الأمم المتحدة تدعو لوقف القتال في الغوطة الشرقية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف القتال في الغوطة الشرقية، معربا عن أسفه لما تتعرض له هذه المنطقة في سوريا.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن: "أشعر بحزن عميق إزاء معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية، فهناك 400 ألف يعيشون الجحيم على الأرض".

وأضاف أن وقف القتال في الغوطة الشرقية من شأنه إيصال المساعدات إلانسانية اللازمة إلى المدنيين وإجلاء 700 شخص يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة.

وكان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك أعلن عن تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 100 شخص في الغوطة الشرقية جراء القصف خلال اليومين الماضيين.

جدير بالذكر أن الغوطة الشرقية هي إحدى مناطق وقف التصعيد الـ4 التي تم الاتفاق عليها في أستانا للتهدئة في إطار التسوية السورية، ويقطنها نحو 400 ألف نسمة.

المصدر: "انترفاكس"

ألكسندر توميلين