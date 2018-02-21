ماذا يعني السيسي في "مصر جابت جون" تعليقا على استيراد الغاز الإسرائيلي؟

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استيراد الغاز من إسرائيل، قائلا: " مصر جابت جون يا مصريين"!

وقال الرئيس السيسي خلال مراسم افتتاح مركز خدمة المستثمرين اليوم الأربعاء: "إحنا جبنا جون يا مصريين في الموضوع ده، اليوم مصر وضعت قدمها إنها تبقى مركز إقليمي للطاقة"، وهو ما فسره نواب بأنه إشارة إلى "إحراز هدف في مرمى الحكومة التركية".

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يقصد من كلمته "جبنا جون"، النظام التركي بعد أن أفشلت مصر مخطط أردوغان لتحويل أنقرة إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي في المنطقة، لتصبح مصر هي المركز الذي خطط له أردوغان، بحكم تفاهمات القاهرة مع قبرص واليونان، والعلاقات المتميزة مع دول الجوار.

وأشاد رضوان، بنجاحات الحكومة المصرية في قطاع البترول والغاز الطبيعي، والتي ردت على تجاوزات بعض المعارضين في حق الدولة المصرية، بجهل واضح منهم، لما يستهدفه الرئيس السيسي لمصر ودورها في الإقليم .

المصدر: مصراوي