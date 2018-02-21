رويترز: مقتل 15 شخصا على الأقل في غارة للتحالف العربي على اليمن

قتل 15 شخصا على الأقل شمالي اليمن، في غارة شنتها طائرات تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية، حسب وكالة "رويترز".

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن الطائرات قصفت سيارتين بركابهما وشاحنة، كانت على طريق رئيسي جنوبي محافظة صعدة.

وأكدوا، أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب عدد آخر بجروح.

المصدر: رويترز