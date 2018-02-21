مقتل 3 من "حركة الشباب" في الصومال بغارة أمريكية
AFP DAVID DANALS / US NAVY
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أكد الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، أن ضربة جوية أمريكية نفذت ضد مسلحي "حركة الشباب" في الصومال الاثنين الماضي، قتلت ثلاثة من أعضاء الحركة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وأوضح في بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا، أن الضربة التي استهدفت المسلحين قرب بلدة جيليب على نحو 370 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو، جرت بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، وأن "العملية لم تتسبب في مقتل أي مدنيين".
المصدر: رويترز
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