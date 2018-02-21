السلطات اللبنانية تعتقل "مسؤولا ماليا" سابقا في "داعش"

أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال مشبوه يعتقد أنه كان مسؤولا ماليا في تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وأوضح مصدر أمني لبناني أن المدعو سعود، سوري الجنسية، واعتقل في مدينة طرابلس شمالي لبنان وكان مسؤولا عن جمع الأموال للتنظيم في مدينة البوكمال شرقي سوريا قبل طرد التنظيم من المنطقة.

ودخل سعود لبنان عبر إحدى البوابات الحدودية مع سوريا بهوية شقيقه، ولم يذكر متى دخل البلاد وما إذا كان يخطط لأي أنشطة إجرامية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أعلن الجيش السوري استعادة السيطرة على البوكمال، آخر معقل هام لتنظيم "داعش" في سوريا، حيث انسحب معظم أعضائه من المدينة خلال المعارك.

المصدر: "رويترز"

ألكسندر توميلين