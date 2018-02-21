وفاة فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها برصاص إسرائيلي

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مقتل شاب متأثرا بجروح أصيب بها الجمعة الماضية، خلال مواجهات اندلعت بين متظاهرين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي وسط القطاع.

ونقلت وكالة "معا"عن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة، إن الشاب أحمد أبو حلو (19 عاما) فارق الحياة متأثرا بجروح أصيب بها شرقي منطقة البريج.

تجدر الإشارة إلى 23 فلسطينيا أصيبوا خلال نفس المواجهات الجمعة الماضية.

المصدر: معا

إياد قاسم