تفكيك خلية إرهابية تتبع "داعش" في طنجة شمال المغرب

فكك الأمن المغربي خلية إرهابية تتبع لـ"داعش" مكونة من ستة عناصر في مدينة طنجة شمالي البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية المغربية: "التحريات تفيد بأن عناصر هذه الخلية التي يتزعمها معتقل سابق بقضية إرهاب، متورطون في اعتداءات على عدة أشخاص في المدينة، بالأسلحة البيضاء والعصي، مرتدين الأقنعة".

كما أظهرت التحقيقات أن الموقوفين على صلة بالشبكة الإرهابية الموالية لـ"داعش" التي تم تفكيكها مطلع الشهر الحالي، في مدينتي طنجة ومكناس، حيث تأكد ضلوعها في التخطيط لاعتداءات إرهابية في المغرب.

وأكد بيان الداخلية أن التفتيش أسفر عن مصادرة أسلحة بيضاء هي عبارة عن سواطير وسكاكين مختلفة الأحجام، وعصي وسلسلة حديدية وألبسة عسكرية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية، وسيتم تقديم المشبوهين للعدالة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله