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قتلى وجرحى من قوات الجيش الليبي في تفجير انتحاري استهدف بوابة عسكرية في محيط منطقة الجفرة جنوب سرت

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قتلى وجرحى من قوات الجيش الليبي في تفجير انتحاري استهدف بوابة عسكرية في محيط منطقة الجفرة جنوب سرت
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