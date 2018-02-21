لأول مرة بعد الإفراج عنه.. الوليد بن طلال إلى جانب الملك سلمان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ظهر فيها الأمير الوليد بن طلال لأول مرة بعد إطلاق سراحه مؤخرا إلى جانب الملك سلمان بن عبد العزيز بفعاليات مهرجان الجندرية.

وتضمنت الصور، حضور الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السعودي السابق المفرج عنه أيضا، والأمير الوليد بن طلال إلى جانب العاهل السعودي خلال مشاركتهما في رقصة العرضة السعودية الشهيرة، في إطار فعاليات مهرجان الجنادرية 32.

صور.. الملك سلمان يرعى حفل العرضة السعودية.. وبجانبه الوليد بن طلال ومتعب بن عبدالله .. pic.twitter.com/oMzeAHccW5 — شبكة ميم نيوز (@mem_news) 20 февраля 2018 г.

يشار إلى أن السلطات السعودية ألقت القبض في نوفمبر الماضي، على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهم بالفساد.

وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في الريتز بعد تسوية مالية، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، بعد "ثبوت براءته"، وأفرجت أيضا عن رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال، وعدد من رجال الأعمال الآخرين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

نتاليا عبدالله