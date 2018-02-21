ريابكوف: في مجلس الأمن يجري العمل على مشروع قرار حول الغوطة الشرقية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم، إن موضوع فرض هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية سيتقرر في إطار العمل الجاري حاليا في مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأضاف سيرغي ريابكوف القول في حديثه للصحفيين في موسكو، عند الرد على سؤال حول موقف روسيا من موضوع فرض هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية :" اعتقد أن هذا الموضوع سيحل أيضا وستتعلق الأمور بكيفية سير العمل لاحقا في مجال صياغة مشروع القرار( حول المسائل الإنسانية في سوريا)".

وأكد ريابكوف أن موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، من الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية ، يعتبر مثالا صارخا "للمعايير المزدوجة".

وقال:" لقد تحولت المسائل الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية ووصولها إلى محتاجيها ، إلى أكثر الأمثلة الصارخة المعبرة عن المعايير المزدوجة من جانب الولايات المتحدة وشركائها في التفكير حول الملف السوري بأكمله".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسية:" كل يوم نرى كيف تقوم واشنطن بشكل انتقائي ووقح بطرح المسائل الملائمة لها من ناحية ممارسة الضغط على دمشق وفصلها عن الأوضاع الأخرى المشابهة التي تخلق الإزعاج للأمريكيين لأسباب مختلفة ".

وشدد على أن الجانب الروسي يلفت النظر إلى ذلك خلال كل الاتصالات وعلى مختلف المستويات.

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المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين