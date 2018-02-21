الجيش المصري يصفي 4 إرهابيين في سيناء

قضى الجيش المصري على 4 إرهابيين، ودمر 13 سيارة نقل خاصة بهم في سيناء.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المصرية تامر الرفاعي على صفحته في "فيسبوك": "في إطار تنفيذ عملية سيناء 2018 ضربت القوات الجوية 8 أهداف للعناصر الإرهابية ودمرتها بشكل كامل، وقضت على 4 إرهابيين وضبطت كميات من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم".

وأضاف: "تم ضبط وتدمير والتحفظ على عدد 13 سيارة، ونحو 27 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية".

وأشار المتحدث إلى أن الجيش: "دمر 350 ملجأ ووكرا ومخزنا تم كشفها خلال عمليات التمشيط لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، وعثر داخلها على عدد من العبوات الناسفة وكميات من الذخائر وأجهزة الاتصال اللاسلكية".

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وتابع: "قامت عناصر من فريق المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 41 عبوة ناسفة تمت زراعتها بمناطق العمليات، بالإضافة إلى كشف وتدمير 13 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 10.5 طن من المواد المخدرة المعدة للتداول".

ولفت إلى أن: "دفع المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة بـ 598 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، أسفرت عن ضبط 112 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم".

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم الجيش المصري

أحمد باديان