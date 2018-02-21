الجيش المصري: طيراننا لم يضرب نقطة عسكرية بالخطأ

نفى الجيش المصري، مساء الثلاثاء، صحة الأنباء التي ترددت حول قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية في شمال سيناء، شمال شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان: "لا صحة لما يتم تداوله في إحدى وسائل الإعلام (لم يسمها)، بشأن قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية بمدينة العريش".

وفي البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المصرية، طالب المتحدث باسم الجيش المصري وسائل الإعلام بالحذر و"تحري الدقة فيما يتم تناوله بشأن العمليات العسكرية بشمال سيناء".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصدر ما، أنباء عن قصف طائرة حربية بالخطأ نقطة عسكرية بمدينة العريش، من دون ذكر تفاصيل.

وفي 9 شباط/ فبراير الجاري، أعلن الجيش المصري بدء تنفيذ خطة "المجابهة الشاملة" بتكليف رئاسي، والتي تستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري ، وأمني مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

المصدر: وكالات + الوطن