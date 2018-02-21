للمرة الأولى في عهد ترامب.. واشنطن تعيد سعوديا من غوانتانامو للرياض

أعلن البنتاغون أن تسليم أول معتقل من غوانتانامو في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دولة ثالثة سيجري قريبا في السعودية.

وقال بيان للمتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سارة هيغينز: "نأمل أن يتم التسليم في أقرب وقت". وكان الموعد النهائي لتسليم أحمد الدربي مقررا في 20 فبراير/شباط، إلا أن الولايات المتحدة تخطته بسبب مطالبتها الرياض ببعض "الضمانات" حول احتجاز السجين.

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وكان الدربي أقر أمام محكمة عسكرية أمريكية خاصة عام 2014، بذنبه ومشاركته في الهجوم على ناقلة النفط الفرنسية "ليمبورج" عام 2002 قبالة سواحل عدن، ومقابل شهادته تقرر إرساله إلى برنامج "إعادة تأهيل" المقاتلين السابقين في السعودية.

والجدير بالذكر أنأحمد محمد أحمد هزاع الدربي، وهو مواطن سعودي يبلغ من العمر 43 عاما، كان أحيل عام 2014 إلى محكمة عسكرية استثنائية في معتقل غوانتنامو بتهم منها التخطيط للهجوم على ناقلة النفط الفرنسية والذي أسفر عنه مقتل بحار بلغاري وإصابة 12 آخرين من طاقم السفينة.

المصدر: نوفوستي

محمد الطاهر