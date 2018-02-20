إنقاذ حوالى 450 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

قال متحدث باسم القوات البحرية الليبية اليوم الثلاثاء، إن خفر السواحل الليبي أنقذ 450 مهاجرا بعد انجرافهم إلى الساحل الغربي في عمليتين منفصلتين.

وأضاف: "بناء على إنذار تلقيناه، نجحت دورية من خفر السواحل الليبية بدعم من زورق صيد الاثنين في إنقاذ 325 مهاجرا غير شرعي، بينهم 35 سيدة و16 طفلا كانوا على متن قاربين تعطل محركاهما".

وذكر أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 13 كيلومترا شمال بلدة زوارا الساحلية الواقعة على بعد 100 كيلومتر غربي طرابلس قرب الحدود التونسية، وأنه كان بين المهاجرين مواطنون من تشاد ونيجيريا ومالي وليبيا وساحل العاج.

وأفاد عضو "منظمة المساعدة الإنسانية الدولية"، عبد العزيز المصراتي بأن عملية مماثلة أجريت قبالة بلدة زاوية الساحلية على بعد 45 كيلومترا غرب طرابلس، أنقذ خلالها 117 مهاجرا، بينهم 5 سيدات وطفلان.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011 وغياب الأمن، سجلت زيادة في حالات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل الليبية باستخدام ما بات يعرف بقوارب الموت.

المصدر: "فرانس برس"

علي الخطايبة