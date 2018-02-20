وزارة الدفاع: مركز المصالحة الروسي يتعرض لقصف من قبل الجماعات المسلحة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بتعرض المركز الروسي للمصالحة في سوريا، لقصف كثيف من المسلحين في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد أكد المركز في سوريا عدم سقوط ضحايا أو إصابات بين العسكريين الروس، مشيرا إلى أن عددا من المدنيين قتلوا في نفس القصف.

وقال البيان: "استهدفت اليوم، عمليات القصف المكثف التي قامت بها تشكيلات مسلحة غير مشروعة، من شرقي الغوطة، مناطق سكنية وفنادق في دمشق والمركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة المتنازعة.. هناك دمار وضحايا بين المدنيين. ولم تقع خسائر بين الجنود الروس".

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وأشار البيان إلى أن تسعة مدنيين أصيبوا بجراح في دمشق خلال الساعات الـ24 الأخيرة، جراء قصف مصدره الغوطة الشرقية.

من جانب آخر، أفاد المركز بأن الجيش الروسي يواصل تقديم المساعدة الشاملة للاجئين.

وقال إن 266 مدنيا عادوا إلى منازلهم التي غادروها بعد اندلاع النزاع المسلح، موضحا أن من بينهم 242 عادوا إلى منازلهم في دير الزور و17 في حمص وسبعة في دمشق.

المصدر: وكالات

إياد قاسم