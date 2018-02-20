مراسلتنا: المجموعة الأولى من القوات الشعبية السورية تدخل عفرين

أفادت مراسلتنا في دمشق، بأن المجموعة الأولى من القوات الشعبية السورية قد دخلت مدينة عفرين، وانتشرت في منطقة جندريس.

وأضافت أن مجموعة ثانية من القوات لم تتمكن من الدخول بسبب القصف التركي، وأنها تنتظر الوقت المناسب للدخول إلى المدينة.

وأشارت إلى أن المجموعة الثانية تضم عشرات الحافلات تقف على طريق حلب الزهراء.

وأعلنت مصادر سورية في وقت سابق، أن قوات شعبية سورية توجهت إلى عفرين لمواجهة عملية "غصن الزيتون"، التي أطلقها الجيش التركي ضد المقاتلين الأكراد الشهر الماضي.

ويأتي دخول القوات الشعبية بعد اتفاق توصلت إليه الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" الكردية الأحد، على دخول القوات الحكومية إلى عفرين لحمايتها والدفاع عنها، حسب مسؤول كردي.

المصدر: RT