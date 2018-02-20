مراسلنا: فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد

أفاد مراسلنا بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء وفي الاتجاهين.

وسيكون المعبر مفتوحا في الاتجاهين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير/شباط حتى السبت المقبل.

ويمثل معبر رفح النافذة الوحيدة لسكان قطاع غزة إلى الخارج في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

المصدر: RT

علي جعفر