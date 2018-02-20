 
مباشر

مراسلنا: فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
معبر رفح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwag

أفاد مراسلنا بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء وفي الاتجاهين.

وسيكون المعبر مفتوحا في الاتجاهين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير/شباط حتى السبت المقبل.

ويمثل معبر رفح النافذة الوحيدة لسكان قطاع غزة إلى الخارج في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

المصدر: RT

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة