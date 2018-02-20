مراسلنا: فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
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أفاد مراسلنا بأن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم غد الأربعاء وفي الاتجاهين.
وسيكون المعبر مفتوحا في الاتجاهين اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير/شباط حتى السبت المقبل.
ويمثل معبر رفح النافذة الوحيدة لسكان قطاع غزة إلى الخارج في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.
المصدر: RT
علي جعفر
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