أردوغان: القوات السورية تراجعت عن عفرين بعد القصف المدفعي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قوات موالية للحكومة السورية تراجعت بعد أن كانت في طريقها إلى منطقة عفرين شمال غربي سوريا، عقب إطلاق القوات التركية نيران المدفعية عليها.

وأضاف في تصريح صحفي أن بلاده لن تسمح لأي قوة بالدخول إلى عفرين، لمساندة المقاتلين الأكراد هناك.

وقال الرئيس التركي إنه اتفق مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني على قضية عفرين، مشددا على أن "المنظمات الإرهابية تتخذ خطوات خاطئة أحادية الجانب تكلفها ثمنا باهظا أحيانا".

المصدر: وكالات

علي جعفر