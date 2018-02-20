الأناضول: القوات الموالية للجيش السوري تتراجع عن دخول عفرين

أفادت وكالة الأناضول بأن القوات الموالية للجيش السوري تراجعت عن دخول مدينة عفرين بعد أن أطلقت وحدات من الجيش التركي طلقات تحذيرية باتجاهها.

وذكرت وسائل إعلام سورية في وقت سابق من اليوم أن "قوات شعبية" ستدخل مدينة عفرين "خلال ساعات" للتصدي لأي هجوم تشنه القوات التركية على المدينة.

بدورها حذرت تركيا على لسان وزير خارجيتها مولود جاويش أوغلو من أن الجيش التركي سيواجه أي قوات حكومية سورية تساعد القوات الكردية في منطقة عفرين.

وأفادت وكالة الأناضول التركية بأن مجموعة من الوحدات الخاصة التركية تضم 1200 جندي انطلقت اليوم من ولاية إزمير غربي البلاد متوجهة إلى منطقة عفرين للمشاركة في عملية "غصن الزيتون".

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين