فريدمان: أي إخلاء للمستوطنين بالضفة سيشعل حربا أهلية إسرائيلية

اعتبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أن أي إخلاء للمستوطنين في الضفة الغربية سيتسبب في حرب أهلية إسرائيلية، مؤكدا على أن المستوطنين باقون بالضفة.

وقال السفير خلال كلمة ألقاها أمام وفد من اليهود الأمريكيين بالقدس مساء الاثنين، إن "المستوطنين باقون بالضفة الغربية وأي إخلاء لهم سيتسبب في حرب أهلية إسرائيلية كما سيرفض ضباط متدينون تنفيذ الأوامر.. وسنوات وجود السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية شهدت ازدهارا ونموا على الصعيد الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن بقاء الوضع على ماهو عليه ليس مستحيلا.

وتحدث فريدمان عن أن مقولة استمرار الأمر الواقع يهدد إسرائيل كدولة ديمقراطية قائلا إن "هذا الكلام تافه، فقد استمر هذا الوضع منذ أوسلو ولغاية اليوم ولم يتغير شيء وواصلت إسرائيل ازدهارها".

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله