كازاخستان تنتظر تأكيدا لموعد اللقاء الوزاري الثلاثي بشأن سوريا

أفادت خارجية كازاخستان بأنها تنتظر تأكيدا رسميا لموعد اللقاء الذي سيجمع وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، مضيفة أن الموعد المحتمل هو منتصف الشهر المقبل.

وقال رئيس المكتب الصحفي للخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "تلقينا اقتراحا حول عقد اجتماع (في أستانا) لوزراء خارجية الدول الضامنة للهدنة في سوريا. وأحد الخيارات المطروحة إجراء هذا اللقاء في منتصف مارس المقبل. وننتظر من جميع المشاركين في اللقاء تأكيدات رسمية لموعده".

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وأضاف المسؤول أنه سيتم الإعلان عن موعد الاجتماع فور تلقي التأكيدات الرسمية، مذكرا بأن الجولة التاسعة لمحادثات أستانا ستجري بعد الاجتماع الوزاري وأن موعدها سيتحدد في وقت لاحق.

المصدر: إنترفاكس

متري سعيد