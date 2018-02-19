"حماس" تشيد بدور قطر في مساندة الفلسطينيين

أثنت حركة حماس في بيان، على مواقف قطر تجاه القضية الفلسطينية ووصفت دورها بـ "الرائد" في دعم الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.

وقال البيان :" تثمن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مواقف دولة قطر الشقيقة تجاه القضية الفلسطينية ومساعداتها المستمرة لشعبنا الفلسطيني وخاصة أهل غزة في ظل ما يتعرضون له من أزمة إنسانية كبيرة، وسيبقى شعبنا الفلسطيني يحفظ لقطر أميرا وحكومة وشعبا هذا الدور الرائد وهذه المواقف النبيلة"

وأضاف البيان أن الحركة : "تتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السفير (القطري) محمد العمادي على ما يبذله من جهود كبيرة في التخفيف من معاناة سكان القطاع وتوفير احتياجاتهم".

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وأكد البيان "اعتزاز حركة "حماس" بعمقها العربي والإسلامي، وتتوقع من جميع الأشقاء مساهمة في إسناد غزة في ظل هذه الأزمة المتفاقمة".

المصدر: موقع حركة "حماس"

علي الخطايبة