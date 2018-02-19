الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إن قواته ستتصدى لأي عدوان إسرائيلي على البلاد مهما كلف الثمن.

وأضاف العماد جوزيف عون: "نجدد رفضنا القاطع لإقدام إسرائيل على المس بسيادة لبنان وبحقه استثمار جميع موارده".

وشدد عون خلال حفل استقبال وافتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان: "دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط" في النادي العسكري المركزي - المنارة، على أن الجيش لن يوفر وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات.

قائد الجيش: أؤكد مجدداً اليوم رفضنا القاطع إقدام العدو الاسرائيلي على المسّ بسيادة #لبنان وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية، ولن يوفر الجيش وسيلةً متاحةً للتصدي لأي عدوان إسرائيلي، مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات.#الجيش_اللبناني#lebanesearmy#المؤتمر_الإقليمي_الثامنpic.twitter.com/8avcdERZCf — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 19, 2018

المصدر: وكالات