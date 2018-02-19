 
مباشر

الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي مهما كلف الثمن
Reuters
الجيش اللبناني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jw5s

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون إن قواته ستتصدى لأي عدوان إسرائيلي على البلاد مهما كلف الثمن.

وأضاف العماد جوزيف عون: "نجدد رفضنا القاطع لإقدام إسرائيل على المس بسيادة لبنان وبحقه استثمار جميع موارده".

وشدد عون خلال حفل استقبال وافتتاح المؤتمر الإقليمي الثامن بعنوان: "دعم الاستقرار والتنمية في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط" في النادي العسكري المركزي - المنارة، على أن الجيش لن يوفر وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة