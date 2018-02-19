أوروبا تحض السودان على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jw5p
حضت سفارات أوروبية في السودان، الخرطوم على إطلاق سراح كافة المعتقلين الذين ما يزالون يقبعون بالسجون منذ اندلاع التظاهرات المعارضة لارتفاع أسعار الغذاء الشهر الماضي.
وطالبت السفارات في بيان مشترك من الخرطوم رفع حالة الطوارئ المفروضة في ولايتي شمال كردفان في وسط السودان وفي ولاية كسلا على الحدود مع أريتريا منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشددة على ضرورة "ضمان حرية الصحافة وحرية التجمع للمحتجين السلميين".
وحالة الطوارئ سارية في 7 ولايات سودانية أخرى بينها خمس في إقليم دارفور.
وأطلقت السلطات السودانية سراح عشرات النشطاء المعارضين والمحتجين الموقوفين من قبل الأجهزة الأمنية بسبب التظاهرات المناهضة للحكومة إثر ارتفاع أسعار الغذاء، خصوصا الخبز، في يناير/كانون الثاني الماضي.
المصدر: أ ف ب
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)