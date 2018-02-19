السعودية تدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في داغستان

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عبر عن إدانة المملكة واستنكارها لإطلاق النار أمام كنيسة في مدينة كيزليار بجمهورية داغستان الروسية.

ووفقا لـ "واس" فقد أكد لها المصدر موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولروسيا الاتحادية حكومة وشعبا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأسفر الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فيه مسلح مصلين أثناء خروجهم من كنيسة في مدينة كيزليار، عن مقتل 5 نساء وإصابة 4 آخرين، بينهم أفرادا من الشرطة.

وتمكنت الشرطة المحلية من تصفية المهاجم بعد أن حاول الفرار من موقع الهجوم، واتضح أنه من سكان داغستان ويبلغ من العمر 23 عاما.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة