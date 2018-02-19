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الجبير يحمل الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن

أخبار العالم العربي

الجبير يحمل الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن
Reuters Ralph Orlowski
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
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حمّل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدا دعم بلاده لمهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مقتضب مع نظيرته النمساوية كارين كناسيل: "الحوثيون انتهكوا جميع القوانين الدولية، واستهدفوا أراضي المملكة.. يتحملون انهيار الوضع الإنساني في اليمن".

وأضاف: "نسعى مع شركائنا لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية".

وشدد الوزير السعودي على استعداد بلاده لدعم مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن في الوصول إلى حل للأزمة.

المصدر: وكالات

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