الجبير يحمل الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن

حمّل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الحوثيين مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في اليمن، مؤكدا دعم بلاده لمهمة المبعوث الأممي مارتن غريفيث.

وقال الجبير في مؤتمر صحفي مقتضب مع نظيرته النمساوية كارين كناسيل: "الحوثيون انتهكوا جميع القوانين الدولية، واستهدفوا أراضي المملكة.. يتحملون انهيار الوضع الإنساني في اليمن".

وأضاف: "نسعى مع شركائنا لمحاربة الإرهاب ووقف تمويل الجماعات الإرهابية".

وشدد الوزير السعودي على استعداد بلاده لدعم مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن في الوصول إلى حل للأزمة.

عاجل | الجبير: الحوثيون انتكهوا القوانين الدولية بتهديد الأراضي السعودية. #الإخباريةpic.twitter.com/bYvEnMTyrB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

المصدر: وكالات