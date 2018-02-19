بعد إصابة جنوده.. الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات لإزالة الأعلام الفلسطينية

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ يستعين بالروبوتات المسيرة عن بعد، لإزالة الأعلام الفلسطينية المعلقة على السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وذكر موقع "فلسطين الآن"، أن القوات الإسرائيلية قامت من خلف متاريس ترابية بالتحكم في روبوت مخصص لإزالة المتفجرات، لاستخدامه في إزالة الأعلام خشية أن تكون ملغومة.

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تجدر الإشارة إلى ان 4 عسكريين إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة، زرعها فلسطينيون تحت العلم الوطني.

الاحتلال يستعين بـ"روبوت" لإزالة الاعلام الفلسطينية عن السياح مع غزة

تفاصيل: https://t.co/HT8OYqlQWz — فلسطين الآن (@paltimes2015) 19 февраля 2018 г.

المصدر: وكالات

إياد قاسم