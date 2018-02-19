بعد إصابة جنوده.. الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات لإزالة الأعلام الفلسطينية
أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ يستعين بالروبوتات المسيرة عن بعد، لإزالة الأعلام الفلسطينية المعلقة على السياج الفاصل مع قطاع غزة.
وذكر موقع "فلسطين الآن"، أن القوات الإسرائيلية قامت من خلف متاريس ترابية بالتحكم في روبوت مخصص لإزالة المتفجرات، لاستخدامه في إزالة الأعلام خشية أن تكون ملغومة.
تجدر الإشارة إلى ان 4 عسكريين إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة، زرعها فلسطينيون تحت العلم الوطني.
يقوم #الاحتلال برفع جميع الأعلام الفلسطينية المتواجدة على السلك الشائك جنوب #قطاع_غزة بواسطة "روبوت آلي" خشية من وجود قنابل أسفلها.— إيلياء - Aelia (@AeliaQu) 19 февраля 2018 г.
وذلك بعد انفجارِ أحدِها بأربع جنود عندما حاولوا انتزاع العلم الفلسطيني.#غزة#فلسطين#نادي_إيلياءpic.twitter.com/pKhg8aBqIr
الاحتلال يستعين بـ"روبوت" لإزالة الاعلام الفلسطينية عن السياح مع غزة— فلسطين الآن (@paltimes2015) 19 февраля 2018 г.
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المصدر: وكالات
إياد قاسم