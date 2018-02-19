 
مباشر

بعد إصابة جنوده.. الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات لإزالة الأعلام الفلسطينية

أخبار العالم العربي

بعد إصابة جنوده.. الجيش الإسرائيلي يستخدم الروبوتات لإزالة الأعلام الفلسطينية
AFP Yoshikazu TSUNO
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jw3s

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي، بدأ يستعين بالروبوتات المسيرة عن بعد، لإزالة الأعلام الفلسطينية المعلقة على السياج الفاصل مع قطاع غزة.

وذكر موقع "فلسطين الآن"، أن القوات الإسرائيلية قامت من خلف متاريس ترابية بالتحكم في روبوت مخصص لإزالة المتفجرات، لاستخدامه في إزالة الأعلام خشية أن تكون ملغومة.

إقرأ المزيد
غارات على غزة بعد إصابة 4 جنود إسرائيليين بهجوم عند حدود القطاع

تجدر الإشارة إلى ان 4 عسكريين إسرائيليين أصيبوا بتفجير عبوة ناسفة قرب الجدار الحدودي جنوبي قطاع غزة، زرعها فلسطينيون تحت العلم الوطني.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة