الدفاع ينسحب من فريق نتنياهو في قضايا الفساد!

أعلن المحامي الإسرائيلي جاك حين، عن انساحبه من رئاسة طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهم فساد.

وكشف محامي نتنياهو اليوم الاثنين عن انسحابه من تمثيل موكله مؤقتا بعد فتح التحقيق في "القضية 4000" التي تتعلق بوجود شبهات فساد في "بيزك"، وبرر المحامي قراره بأنه يمثل أيضا مالك شركة "بيزك" شاؤول أولوفيتش.

وقال حين في هذا الشأن: "عندما فتح التحقيق في القضية 4000، وعلى الرغم من أنه لا يوجد أي عائق قانوني أو قلق بشأن تضارب المصالح بين المشاورات في القضيتين 1000 و2000، قررت مع رئيس الحكومة أنه لمنع أي إمكانية للتكتم أو التزام الصمت، بالتنحي عن منصبي وعدم تمثيله بالملفات أو تقديم الاستشارة له، على الأقل حتى تتضح الأمور".

وتتمحور "القضية 4000" حول رجل الأعمال، شاؤول أولوفيتش مالك موقع "واللا" الإلكتروني وشركة "بيزك" وغيرها من الشركات، ويشتبه بتلقيه تسهيلات من نتنياهو.

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ويعتقد بأن نتنياهو قدم تسهيلات لشركة "بيزك" مقابل دعمه هو وزوجته سارة من موقع "واللا"، الذي يعتبر الأكثر انتشارا في إسرائيل، وقد تحول الملف إلى الشرطة للتحقيق بعد أن أدارته في البداية سلطة الأوراق المالية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن نتنياهو قام بوقف إصلاحات لا تصب في صالح شركة "بيزك"، مقابل قيام مالكي "بيزك" وموقع "واللا" الإخباري بتغطية أخبار رئيس الحكومة بصورة إيجابية في الموقع.

المصدر: عرب 48

أحمد باديان