مصر.. الحكم على 4 أشخاص بالإعدام في قضية "خلية أوسيم"

قضت محكمة مصرية بإعدام 4 متهمين في القضية المعروفة بـ"خلية أوسيم"، وذلك بعد أن كانت قد أحالت أوراقهم إلى المفتي، في جلستها السابقة لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

ووفقا لـ"بوابة الأهرام"، فقد قضت المحكمة أيضا على 14 متهما حضوريا، بالسجن المشدد 15 سنة، وغيابيا على 12 آخرين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.

إقرأ المزيد

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين قيامهم بتأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمة في ذلك العنف والإرهاب، كما اتهمت النيابة المتهمين بالمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص، ومحاولة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي رئيس إحدى دوائر الإرهاب.

المصدر: بوابة الأهرام