نائب دي ميستورا: التوصل لاتفاق حول عفرين ممكن

اعتبر رمزي عز الدين رمزي، نائب المبعوث الأممي إلى سوريا، أن التوصل لاتفاق حول عفرين شمال سوريا، من شأنه ضمان وحدة أراضي البلاد ومصالح تركيا الأمنية.

وقال رمزي على هامش منتدى "فالداي" الدولي للحوار في موسكو اليوم الاثنين: "الوضع في عفرين مصدر قلق كبير بالنسبة للجميع. لكن المشكلة ليست فقط في عفرين، بل على طول الحدود السورية – التركية.. أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق يكفل، من ناحية، حماية مصالح وأمن الجميع، بما في ذلك تركيا، وفي الوقت نفسه يحافظ على الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على وحدة أراضي سوريا".

وأضاف المسؤول الأممي أن نزع التوتر في عفرين إن تحقق، سينعكس إيجابا على مناطق سورية أخرى، ما قد يشكل "انطلاقة لعملية جديدة تقود سوريا في اتجاه أكثر صحة".

جاء تصريح رمزي وسط أنباء عن توصل الحكومة السورية إلى اتفاق مع أكراد عفرين، يقضي بنشر القوات السورية في المنطقة.

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من جانبه، حذر وزير الخارجة التركي مولود جاويش أوغلو من أن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين في حال اعتزمت دمشق حماية الوحدات الكردية بعفرين، مضيفا في الوقت نفسه أنه إذا كان هدف دخول القوات السورية هو "تطهير" المنطقة من المسلحين الأكراد، فلن يثير ذلك اعتراضا من قبل أنقرة.

المصدر: وكالات

متري سعيد